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Ушел из жизни режиссер анимационных фильмов Михельсон

  /   Обновлено: 19 августа 2021 14:14
Происшествия
Ушел из жизни режиссер анимационных фильмов Михельсон
pxhere.com

Москва, 19 августа. Мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

По данным пресс-службы, Михельсон долгое время боролся с тяжелой болезнью. Однако точного диагноза в сообщении не указывается. В союзе выразили соболезнования родным и близким художника. Коллеги Михельсона назвали его ярким и творческим человеком, память о котором надолго сохранится в фильмах и картинах.

Главный конструктор российских самолетов Ил-78 и Ил-76 Андрей Юрасов скончался на 60-м году жизни. Причины его смерти на данный момент неизвестны.

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