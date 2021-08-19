Ушел из жизни режиссер анимационных фильмов Михельсон

Москва, 19 августа. Мультипликатор и режиссер анимационных фильмов Евгений Михельсон скончался на 82-м году жизни, сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.

По данным пресс-службы, Михельсон долгое время боролся с тяжелой болезнью. Однако точного диагноза в сообщении не указывается. В союзе выразили соболезнования родным и близким художника. Коллеги Михельсона назвали его ярким и творческим человеком, память о котором надолго сохранится в фильмах и картинах.

Главный конструктор российских самолетов Ил-78 и Ил-76 Андрей Юрасов скончался на 60-м году жизни. Причины его смерти на данный момент неизвестны.