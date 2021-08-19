Эфир: Почему Россия – сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)

В четверг, 19 августа, в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу FIFA. Турнир 2021 года стал 11-м, он пройдет в спортивном комплексе «Лужники» с 19 по 29 августа.

Начиная с 2011 года Россия — сильнейший игрок в этом виде спорта. Наша сборная лишь раз не получила медали. В 2017 году российская сборная уступила команде Польши. На четырех других турнирах российские игроки завоевали два титула (2011, 2013) и две бронзы (2015, 2019).

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» с 14:00 проходит встреча экспертов, которые обсуждают — почему Россия имеет столь высокие результаты в пляжном футболе, а в традиционном ситуация оставляет желать лучшего? Можно ли и как на муниципальном уровне развивать детский футбол и воспитывать будущих чемпионов? Что может сделать государство для детей с особенностями развития?

В обсуждении принимают участие гости студии: