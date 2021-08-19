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Спорт
Эфир: Почему Россия – сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)
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Эфир: Почему Россия – сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)
Спорт
Эфир: Почему Россия – сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)
pixabay.com  /  taniadimas

В четверг, 19 августа, в Москве стартовал чемпионат мира по пляжному футболу FIFA. Турнир 2021 года стал 11-м, он пройдет в спортивном комплексе «Лужники» с 19 по 29 августа.

Начиная с 2011 года Россия — сильнейший игрок в этом виде спорта. Наша сборная лишь раз не получила медали. В 2017 году российская сборная уступила команде Польши. На четырех других турнирах российские игроки завоевали два титула (2011, 2013) и две бронзы (2015, 2019).

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» с 14:00 проходит встреча экспертов, которые обсуждают — почему Россия имеет столь высокие результаты в пляжном футболе, а в традиционном ситуация оставляет желать лучшего? Можно ли и как на муниципальном уровне развивать детский футбол и воспитывать будущих чемпионов? Что может сделать государство для детей с особенностями развития?  

В обсуждении принимают участие гости студии:

  • Владимир Сенчук, начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением комитета администрации Санкт-Петербурга по физической культуре и спорту;  
  • Юрий Родченков, российский футболист, экс-нападающий «Зенита»;
  • Антон Соловьев, организатор детского футбольного турнира, директор ЦФКСиЗ Фрунзенского района, заместитель председателя совета директоров ЦФКСиЗ Санкт-Петербурга.

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