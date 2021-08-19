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Международная федерация гимнастики заявила о непредвзятом судействе на ОИ в Токио

  /   Обновлено: 19 августа 2021 14:00
Спорт
Международная федерация гимнастики заявила о непредвзятом судействе на ОИ в Токио
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Лозанна, 19 августа. Международная федерация гимнастики заявила о непредвзятом судействе на соревнованиях по художественной гимнастике на летних Олимпийских играх в Токио.

Технический комитет федерации проанализировал работу арбитров на соревнованиях по художественной гимнастике и постановил, что «не было выявлено предвзятости и нарушений». Как указано на сайте международного спортивного органа, результаты Олимпийских игр в Токио «справедливые и беспристрастные».

Скандал разгорелся на Олимпиаде после присуждения победы израильской гимнастке Линой Ашрам, которая допустила грубейшую ошибку: она потеряла ленту во время выступления. Россиянка Дина Аверина не допустила серьезных ошибок, но получила серебро. Многие были шокированы решением судейской бригады.

Олимпийский комитет России обратился в Международную федерацию гимнастики (FIG) касательно ситуации с судейством в финале соревнований по художественной гимнастике на ОИ. Как выяснил ФАН, современным международным спортивным правом не предусмотрены серьезные наказания, если судьи признают свою ошибку.

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скандал судейство международная федерация гимнастики
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