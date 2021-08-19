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Военные медики ЮВО приняли первого пациента в мобильном госпитале в Абхазии
Армия
Военные медики ЮВО приняли первого пациента в мобильном госпитале в Абхазии
vk.com  /  Минобороны России

Сухум, 19 августа. Медицинский персонал мобильного госпиталя Южного военного округа (ЮВО) начал принимать пациентов на территории Абхазии.

По имеющейся информации, в развернутом госпитале, который рассчитан на 100 койко-мест и имеет потенциал для наращивания еще 50, уже подготовили приемо-сортировочное, санитарно-эпидемиологическое, госпитальное и инфекционное отделения. На его базе также работает лаборатория, передает телеканал «Звезда».

Военные медики располагают всем необходимым современным оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения, рентгенографическими аппаратами, анализаторами крови. Стоит отметить, что госпиталь был направлен в Абхазию по просьбе руководства республики. Решение об отправке медперсонала принимал глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ доставило более 1,5 тонн медицинского оборудования в госпиталь в Хакасии. Там военные медики оказывают помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

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