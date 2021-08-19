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Зеленский рассказал о своей мечте выпить бокал шампанского в Крыму
Политика
Зеленский рассказал о своей мечте выпить бокал шампанского в Крыму
pixabay.com/PD

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что хочет выпить бокал шампанского на мысе Фиолент после «возвращения» Крыма. Об этом он рассказал в интервью.

Глава Украины ранее заявил, что страна делает все для «возвращения» Крыма под контроль Киева. Зеленский напомнил о запуске так называемой «Крымской платформы» для достижения этой цели.

Журналисты поинтересовались, куда в первую очередь поедет президент, когда вернет полуостров. Зеленский отметил, что у него там много любимых мест.

«Мыс Фиолент, а затем Кастрополь, затем выпить бокал шампанского «Новый Свет»», — заявил глава Украины.

Зеленский добавил, что его семья жила скромно и в детстве он не ездил в Крым, а полюбил его в студенчестве.

Политик ранее попросил иностранных лидеров начать «давить» на Москву в связи с заморозкой процесса освобождения заключенных в РФ украинцев.

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