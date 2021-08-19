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Пловец Евгений Рылов рассказал, как коты встречали его с Олимпиады в Токио
Спорт
Пловец Евгений Рылов рассказал, как коты встречали его с Олимпиады в Токио
instagram.com  /  @evgesh.rylov2396

Москва, 19 августа. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов откровенно рассказал о своей любви к кошкам и знаменитой маске, на которой изображена звериная пасть.

Заслуженный мастер спорта России рассказал, что ту самую маску из Токио ему подарила любимая девушка. В интервью Алене Жигаловой для YouTube-шоу «Алена, блин!» он признался, что с детства питает особую слабость к семейству кошачьих.

«У меня был кот персидский, Красава его звали. Он был белый, пушистый. Я любил котиков больше, чем собак. Собак я тоже люблю. <...> Что мне нравится больше в котах? У них шерстка приятней, они более ласковые. Собаки более игривые, хотят от тебя внимания постоянно. Коты — те существа, которые дадут тебе ласку, когда они захотят», — рассуждает спортсмен.

Рылов рассказал, что изначально у него дома появились два кота, после чего возлюбленная предложила завести еще пару. После чемпионата по плаванию они решили завести еще одного, но, не определившись с цветом, приютили и черного, и рыжего. Олимпийский чемпион отметил, что все животные встречают его, но каждый по-разному.

«Встречают по-разному. Иногда все выходят. Один кот — Мейн — он всегда встречает. Вот мы уходим с девушкой или она одна, когда я на сборах, всегда встречает. Он как собака-кот», — пояснил спортсмен.

Российский спортсмен Евгений Рылов завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио. По окончании летних Игр на родине спортсмена ждал грандиозный праздник.

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