Успехи России с гиперзвуковым оружием заставили Пентагон сделать ставку на «Темного орла»

Вашингтон, 19 августа. Американские конструкторы взялись за проект «Темный орел», который является последним шансом США догнать Россию в разработке гиперзвукового оружия, пишет The National Interest.

Аналитики отмечают, что Пентагон возлагает большие надежды на эту разработку. Если инженеры справятся с задачей, американская армия сможет получить ракету нового поколения. Как ожидается, дальность полета боеприпаса составит порядка 2,7 тысячи километров. Он будет предназначен для поражения стратегических объектов, вроде штабов и военной инфраструктуры.

«Армия США будет использовать по восемь ракет нового поколения в артиллерийских батареях. Их можно будет доставить при помощи транспортеров даже в самые труднодоступные регионы благодаря компактным размерам», — объяснили в издании.

По прогнозам, переход от разработки прототипа до строительства полноценной ракеты произойдет уже к 2023 году. Такая спешка объяснима. Успехи России в создании гиперзвукового вооружения всерьез беспокоят вашингтонских чиновников. Именно это заставило Пентагон сделать ставку на «Темного орла» после серии неудачных проектов.

Ранее аналитики рассказали, как две российские ракеты «Авангард» могут уничтожить США. Для этого, по мнению специалистов, необходимо нанести удар по Йеллоустонскому вулкану и разлому Сан-Андреас.