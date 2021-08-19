Диетолог дал пять советов для желающих быстро сбросить лишний вес

Нью-Дели, 19 августа. Индийский диетолог Ручика Батра перечислила пять способов быстрого и эффективного похудения без вреда для здоровья.

Первым важным аспектом специалист назвала здоровый сон. По ее словам, именно недостаток сна может привести к замедлению обмена веществ и нарушению гормонального фона. Это замедлит процесс похудения и сделает бесполезными все диеты и упражнения.

Во-вторых, следует выпивать как минимум три литра воды в день. Благодаря этому из организма быстрее выйдут накопившиеся токсины, объяснила Батра.

Третий совет касается промежутков между приемами пищи Лучше всего есть исходя исключительно из плана питания и состояния здоровья. На четвертое место диетолог поставила контроль за употреблением сахара и жареной пищи. А вот добавление в распорядок дня регулярной физической нагрузки стало пятым советом.

Японский диетолог Е Нанасэ также подчеркнула важность продолжительности сна в процессе похудения. Именно в этот период происходит восстановление организма, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Российский спортсмен Антон Лосев ранее заявил, что для избавления от лишнего веса отлично подойдет плавание. Эффективнее всего плавать меньше по времени, но часто.