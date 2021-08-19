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Эфир: Чего нам ждать от встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель

  /   Обновлено: 19 августа 2021 15:37
Политика
Эфир: Чего нам ждать от встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В четверг, 19 августа, с 15:00 в медиацентре «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная переговорам российского президента Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Москве.

Как известно, 20 августа немецкий канцлер Ангела Меркель прибудет с официальным визитом в столицу, где встретится с президентом Владимиром Путиным. Одной из главных тем предстоящих переговоров станет ситуация в Афганистане, где «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) полностью захватил власть. Во внимание политиков, по сообщениям, также попадет ситуация на Украине и в Белоруссии.

Накануне этой встречи многих экспертов тревожит вопрос, обсудят ли участники дальнейшее развитие российско-германских отношений после осенних выборов в Германии. Будет ли затронута политиками тема строительства и запуска работы «Северного потока — 2», также волнует многих.

О том, каких решений и потенциальных публичных заявлений нам ждать по итогам переговоров, расскажет специальный гость студии — депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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