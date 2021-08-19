Падение цен на сырье вызвано манипуляциями на биржах с целью общемировой рецессии

Мировые рынки сырья 18 августа начали уходить в «красную зону»: снижение цены сделок коснулось подавляющего большинства товарных позиций. Чего, с учетом восстановления мировой экономики после коронавирусного шока, длящейся эмиссии денежной массы и растущего спроса на сырье, особенно энергоносители, быть вроде бы не должно. Во всяком случае, как сколько-нибудь устойчивой тенденции.

Но понятно, что здесь сыграли свою роль некие факторы глобального порядка — в противном случае наблюдаемое падение не могло быть настолько всеобъемлющим и жестким, доходящим, по нефти и газу, до 2-4% в день.

Претендентов на эту роль сразу несколько.

Претендент номер один — коррекция рынка. Рост сырьевых цен за последний год был кратным, значительно опережавшим и общие темпы восстановления экономики, и даже объемы дополнительной эмиссии. «Доковидный» баланс товаров против денег ко второй половине 2021 года оказался не только восстановлен, но и существенно смещен в пользу первых. Что и вызвало «обратное движение маятника».

Если на рынки не будут действовать другие значимые силы, то такие колебания с затухающей амплитудой могут, периодически меняя свое направление, длиться в таком режиме несколько месяцев.

Федеральное агентство новостей /

Претендент номер два — уход американских войск из Афганистана и приход к власти в этой стране талибов (террористическая организация, запрещенная в РФ). Казалось бы, налицо крупное геополитическое поражение все еще главной мировой сверхдержавы — и логичным следствием этого должно было стать ослабление ее национальной валюты. Но нет, доллар укрепляется, а это значит, что для мировых рынков в данном решении Вашингтона плюсов больше, чем минусов.

Видимо, текущий раунд «афганской игры» с многомиллиардными ставками завершился, администрация Джо Байдена продемонстрировала способность в случае необходимости «резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонита», с любыми репутационными и прочими издержками, а на очереди — вывод «джи-ай» из Ирака и, видимо, нормализация отношений с Ираном. Со всеми вытекающими отсюда последствиями, включая рост предложения нефти на мировых рынках (чуть ранее 46-й президент США призвал к этому «ОПЕК и ее партнеров», но по факту все сделал сам).

Претендент номер три — манипуляции управляющих центров «империи доллара». Накануне вчерашнего «ценового разворота» на тех же сырьевых рынках наблюдалась еще более парадоксальная ситуация. Цены на большинство товарных позиций уверенно росли — за исключением цен на нефть, а также золото и другие драгоценные металлы.

С 1971 года, когда президент США Ричард Никсон отменил обмен долларов на золото и, соответственно, пустил под нож Бреттон-Вудские соглашения, фундамент мировой экономики приобрел форму подвижного треугольника «доллар—золото—нефть». Причем соотношение двух последних компонентов при необходимости могло существенно отклоняться от базовой формулы «грамм золота — бочка нефти», какой бы ни была цена этих активов, выраженная в долларах.

ФБА «Экономика сегодня» /

С этой целью и рынок золота, и рынок нефти максимально зарегулирован — в том смысле, что до 90% совершаемых там сделок не являются сделками с реальными товарами. Такое «бумажное» золото и такая «бумажная» нефть обеспечивают стабильность «бумажного» доллара и других, привязанных к нему мировых фиатных валют: евро, иены, британского фунта стерлингов, швейцарского франка, а также канадского и австралийского долларов.

По состоянию «на сегодня» номинальный баррель нефти стоит примерно на 15% дороже номинального грамма золота, что для мировой экономики — сигнал о «штатном режиме» работы. Проблема была в том, что цены на другие энергоносители бешено росли, создавая давление на рынок черного золота, а через него — и на рынок золота. А ведь физического металла и так катастрофически не хватает, что заставляет Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC) в Лондоне вот уже второй год подряд буквально «высасывать» его буквально со всего мира, включая США и Россию (в 2020 году в Великобританию было ввезено всего около 1000 тонн золота).

Поэтому стоимость «нефтяной» энергетической (тепловой) единицы не могла стать существенно ниже «газовой», «угольной» и прочих. Но и нельзя было допустить, чтобы она росла вслед за ними (и за другими сырьевыми товарами). Поэтому единственный приемлемый вариант — попытаться путем биржевых манипуляций добиться снижения цен на всем сырьевом рынке с целью реализации рецессионного, а не гиперинфляционного сценария трансформации мировой экономики.

Эта попытка, скорее всего, и разворачивается на наших глазах в настоящее время. Трудно сказать, насколько удачной или неудачной она окажется, но вряд ли она может быть длительной без внеэкономических мер принуждения в глобальном масштабе.