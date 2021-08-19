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Олимпийский чемпион Рылов объяснил, почему не хочет уезжать из России

  /   Обновлено: 19 августа 2021 13:23
Спорт
Олимпийский чемпион Рылов объяснил, почему не хочет уезжать из России
instagram.com  /  @evgesh.rylov2396

Москва, 19 августа. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов признался, что не хочет уезжать из России. Он считает, что на родине веселее, чем в других странах.

Рылов стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!» и поделился своим мнением о разных странах. Спортсмен много путешествовал в связи со своей профессией. Недавно он прибыл из Токио, где прошли летние Олимпийские игры.

По мнению пловца, Япония — прекрасная и красивая страна, но для туристов. Жить в стране восходящего солнца Рылов не хотел бы.

«Насколько я знаю, они там работают по 12–14 часов в сутки, люди, которые нон-стопом работают. Для здоровья это нехорошо. Путешествовать классно, но я заметил, что к менталитетам других стран мне тяжело привыкать. Все слишком размеренно, долго. Мне некомфортно», — объяснил 24-летний пловец.

Ведущая Алена Жигалова поинтересовалась у олимпийского чемпиона, чем его привлекает Россия. Ответить однозначно спортсмен не смог, но отметил, что на родине «повеселее, правдивее». В других странах, по мнению Рылова, людям не хватает эмоций, некоторые могут «строить человеку глазки» и при этом испытывать ненависть.

Евгений Рылов принес сборной России на Олимпийских играх в Токио три медали. Спортсмен завоевал два золота на дистанции 200 метров и 100 метров на спине. Также у него серебро за эстафету вольным стилем.

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пловец рылов жигалова
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