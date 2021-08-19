Олимпийский чемпион Рылов объяснил, почему не хочет уезжать из России

Москва, 19 августа. Олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов признался, что не хочет уезжать из России. Он считает, что на родине веселее, чем в других странах.

Рылов стал гостем YouTube-шоу «Алена, блин!» и поделился своим мнением о разных странах. Спортсмен много путешествовал в связи со своей профессией. Недавно он прибыл из Токио, где прошли летние Олимпийские игры.

По мнению пловца, Япония — прекрасная и красивая страна, но для туристов. Жить в стране восходящего солнца Рылов не хотел бы.

«Насколько я знаю, они там работают по 12–14 часов в сутки, люди, которые нон-стопом работают. Для здоровья это нехорошо. Путешествовать классно, но я заметил, что к менталитетам других стран мне тяжело привыкать. Все слишком размеренно, долго. Мне некомфортно», — объяснил 24-летний пловец.

Ведущая Алена Жигалова поинтересовалась у олимпийского чемпиона, чем его привлекает Россия. Ответить однозначно спортсмен не смог, но отметил, что на родине «повеселее, правдивее». В других странах, по мнению Рылова, людям не хватает эмоций, некоторые могут «строить человеку глазки» и при этом испытывать ненависть.

Евгений Рылов принес сборной России на Олимпийских играх в Токио три медали. Спортсмен завоевал два золота на дистанции 200 метров и 100 метров на спине. Также у него серебро за эстафету вольным стилем.