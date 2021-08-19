Ампулы от российской вакцины «Спутник V» стали популярным сувениром

Иностранные туристы приезжают в Сан-Марино не только отдохнуть, но и привиться российской вакциной, а ампулы увозят домой в качестве сувенира.

В пунктах вакцинации самого древнего государства Европы зачастую можно встретить туристов из Евросоюза, которые целенаправленно едут сюда за прививкой. Какой же памятный сувенир можно привезти из такого «прививочного путешествия»? Пустая ампула оказалась идеальным вариантом.

«Я из Германии, и мне очень хотелось сделать прививку «Спутник V», потому что я много прочла и убеждена, что это одна из лучших вакцин. До сих пор я ждала, что Германия признает эту вакцину, но, к сожалению, сейчас это невозможно. Поэтому я решила приехать в Сан-Марино, чтобы сделать прививку здесь», — рассказывает туристка из Германии.

Массовая вакцинация Спутником в Сан-Марино длится уже полгода. Несмотря на доступность таких вакцин, как Pfizer и BioNTech, 85% привитых выбрали именно российскую вакцину, а всего вакцинировалось уже 70% населения. Государственный секретарь Сан-Марино по вопросам здравоохранения и социального обеспечения Роберто Чаватта считает, что люди забирают пустые ампулы, чтобы сохранить память о непростых временах, которые им пришлось пережить.

«Я не думаю, что они делают все это просто для того, чтобы забрать домой пустую ампулу. Я думаю, что это вопрос доверия этих людей к этой вакцине. В некоторых случаях мы принимаем людей, которые уже получили первую дозу в своей стране, но затем у них возникли проблемы с получением второй», — делится мнением Роберто Чаватта.

По данным Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzan, который проводит исследование по применению российского препарата в республике, «Спутник V» показал высокую эффективность в выработке антител у вакцинированной части населения.