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Сбежавшую из дома после ссоры с матерью девочку изнасиловали в Подмосковье
Происшествия
Сбежавшую из дома после ссоры с матерью девочку изнасиловали в Подмосковье
pixabay.com  /  Nino Carè

Раменское, 19 августа. Сбежавшую из дома школьницу изнасиловал 41-летний мужчина. Как стало известно ФАН, девочка поссорилась с матерью из-за пустякового бытового вопроса и поехала к своему новому знакомому.

Руководитель одного из частных предприятий Москвы 17 августа обратился в полицию городского округа Раменское с заявлением. Он сообщил, что его 16-летнюю дочь изнасиловал знакомый девочки. Блюстителям закона понадобилось около суток, чтобы задержать подозреваемого.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по двум статьям: 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней».

«Мужчина проживает в деревне Большое Ивановское Раменского городского округа в частном доме — там и было совершено преступление. Прописан он в микрорайоне Белая Дача в Котельниках. За несколько дней до чрезвычайного происшествия школьница познакомилась с подозреваемым на остановке маршрутного такси. Она опоздала на автобус, к ней подошел 41-летний мужчина и предложил свою помощь».

Новый знакомый после разговора по душам вызвал потерпевшей такси, чтобы девочка доехала домой. После этого они стали переписываться в социальной сети.

«Перед трагедией девочка поругалась с мамой по незначительному поводу, — пояснил источник. — Она написала об этом своему взрослому другу. Мужчина предложил приехать к нему домой с ночевкой».

Школьницы приехала в гости к подозреваемому, они стали вести беседы и пить чай. В какой-то мент хозяина жилища стал вести себя непристойно.

«Сначала он предложи подростку вступить с ним в половую связь добровольно, но получил категорический отказ. Тогда он сказал, что убьет школьницу и тем самым подавил ее волю к сопротивлению. Сначала он свершил насильственный половой акт, а потом заставил свою жертву заниматься с ним оральным сексом», — заключил источник.

Сейчас подозреваемый находится в местном изоляторе временного содержания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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изнасилование уголовное дело раменское
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