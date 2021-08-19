Последний председатель Верховного Совета РФ озвучил главную ошибку ГКЧП

Заведующий кафедрой мировой экономики РЭУ имени Плеханова, бывший глава Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в интервью ФАН поделился своими воспоминаниями об Августовском путче.

30 лет назад, 19 августа 1991 года, в СССР была предпринята попытка захвата власти. Она вошла в историю как Августовский путч. Тогда ряд высокопоставленных чиновников, среди которых были вице-президент Советского Союза, главы Минобороны, КГБ и МВД, объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), который, по их мнению, должен был спасти СССР. Все они выступали против подписания Союзного договора, призванного перезагрузить страну, но уже без стран Прибалтики.

В это время президент СССР Михаил Горбачев с семьей отдыхал в Крыму. Он вспоминал о том, что находился на правительственной даче в Форосе под присмотром сторонников ГКЧП без связи с внешним миром. Государственный комитет по чрезвычайному положению продержался три дня, однако до сих пор идут споры о том, что послужило провалом проекта.

Global Look Press / Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Последний председатель Верховного Совета РФ Руслан Хасбулатов в разговоре с ФАН озвучил главную ошибку ГКЧП.

«Главной ошибкой ГКЧП был сам процесс его образования. Поэтому он и провалился. Можно ли было спасти Советский Союз? Не знаю. Вся политика последних лет Горбачева, начиная с его политической реформы, вела к непрерывному ослаблению СССР. А Государственный комитет по чрезвычайному положению был очередным ударом по Советскому Союзу. Все они действовали вместе, все повинны в том, что произошло. Члены ГКЧП — «горбачевцы», его личные избранники. Они в последний момент увидели, что завели СССР на край пропасти, поэтому решили таким вот образом, переворотом, как-то спасти СССР», — сказал собеседник ФАН.

Global Look Press / Moscow/1991:08:20

Хасбулатов рассказал о том, почему он выступал против Государственного комитета по чрезвычайному положению. По его словам, от ГКЧП отталкивала не идея о сохранении СССР, а методы реализации.

«Я хотел спасти СССР, во многом не соглашался с Борисов Ельциным. Сами методы ГКЧП были невозможными — заговор, мятеж. Я говорил 20 августа с Анатолием Лукьяновым (на тот момент он был председателем Верховного Совета СССР. — Прим. ФАН), когда мы пришли в Кремль и попросили прекратить все это безобразие. Главный вопрос, который я поставил перед Лукьяновым, — почему вы, председатель Верховного Совета, не смогли, не захотели созвать Верховный Совет или съезд народных депутатов, чтобы там поднять все эти вопросы? Там были глава правительства, председатель КГБ, секретари ЦК. Пришел к Лукьянову, чтобы он не препятствовал созвать Верховный Совет. Я же ведь его созвал. Вот в чем были наши расхождения — против методов, заговорческих, мятежных, некрасивых. Мне всегда казалось, тогда и сейчас, они отвратительны и не могут быть достойны. Только успешный путч мы называем революцией. Это был путч, заговор и дворцовый переворот. Вот против путчистов я и выступал», — резюмировал Руслан Хасбулатов.

Заслуженная артистка России, депутат Госдумы Елена Драпеко ранее рассказала об уроках, которые вынесла страна после августовских событий 1991 года.