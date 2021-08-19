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Поисковики рассказали о защите исторической правды в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 13:16
Общество
Поисковики рассказали о защите исторической правды в пресс-центре Медиагруппы «Патриот»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 августа. Приглашенные эксперты обсудили в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проблему продвижения фейковой информации о российской истории в рамках западной пропагандистской войны.

Заведующий подростково-молодежным клубом «Юпитер» Виктор Юхневич и боец военно-исторического клуба «Патриот» Андрей Бакулин ответили на вопросы журналистов касательно деятельности поисковых отрядов, которых по праву можно назвать защитниками исторической правды. Юхневич вспомнил историю одной семьи, когда в соцсетях распространялся фейк, что пропавший 70 лет назад боец якобы предал свою страну. Благодаря работе поисков дезинформация была развеяна, и таких историй много.

«Мы шесть лет искали бойца третьей дивизии, искали его семью. Его внучка была так впечатлена, что прилетела на место поисков. Сейчас с ней поддерживаем теплые дружеские отношения. И таких случаев много. Они в очередной раз подтверждают, что поисковые отряды открывают страницы истории Великой Отечественной войны, обеляют репутацию без вести пропавших воинов», — заявил Юхневич.

Бакулин, в свою очередь, заявил, что каждый год поисковики находят останки около 1000 человек, однако индивидуальные капсулы, по которым можно установить, кому именно принадлежат останки, со временем портятся, поэтому в среднем удается узнать точные имена около 40 человек.

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поисковики пресс-центр медиагруппа "Патриот"
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