Выходцев с Северного Кавказа подозревают в разбойном нападении на квартиру в Люберцах

Московская область, 19 августа. Уроженцев Чечни и Дагестана задержали за вооруженное нападение на квартиру. Как стало известно ФАН, один из подозреваемых работал кассиром в крупном сетевом супермаркете.

В дежурную часть полиции подмосковных Люберец 17 августа обратились две местные жительницы. Они сообщили, что утром 16 августа на их съемную квартиру на улице Юности проникли трое мужчин и забрали наличность.

На место преступления выехала оперативно-следственная группа. Были изъяты отпечатки пальцев рук, след от обуви. Позже правоохранители нашли травматический пистолет МР79-9ТМ и складной нож.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

«Преступление было совершено утром, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В квартиру к двум женщинам зашли трое мужчин. Они стали требовать деньги, угрожая при этом пистолетом и ножом. У 31-летней потерпевшей они отобрали 6 тыс. рублей и заставили сделать онлайн-перевод на такую же сумму. Вторая, 22-летняя пострадавшая, лишилась 80 тыс. рублей. Она также сделала онлайн-перевод на 19 тыс. рублей. Женщины приехали в столичный регион некоторое время назад из Челябинской области на заработки».

Стражи порядка задержали подозреваемых в разбое практически по горячим следам. Все трое оказались уроженцами республик Северного Кавказа.

«22-летний задержанный прописан в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики. Второму подозреваемому 28 лет. Он зарегистрирован в селе Дружба Каякинского района Республики Дагестан. Трудится кассиром в сетевом магазине. Третий мужчина живет в Москве, но уроженец Северного Кавказа», — дополнил источник.

Все трое помещены в изолятор временного содержания. Если их вина будет доказана в суде, то им грозит до десяти лет лишения свободы.

Кстати, в этот же день в подмосковной Электростали был ограблена организация микрозаймов, которая находится под защитой ЧОП. Там посетитель достал из кармана нож и приставил к горлу сотрудницы, после чего она отдала конверт, в котором находилось 39 тыс. рублей. Когда злоумышленник покинул помещение, женщина нажала тревожную кнопку, но ни полицейские, ни частные охранники не смогли по горячим следам задержать преступника.