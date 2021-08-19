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В «Газпроме» озвучили объем возможных поставок по «СП-2» в этом году
Экономика
В «Газпроме» озвучили объем возможных поставок по «СП-2» в этом году
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 19 августа. Пресс-служба отечественной газовой корпорации назвала возможный объем поставок сырья по новой магистрали в Европу.

Трубопровод «Северный поток — 2» может быть использован в 2021 году для транспортировки 5,6 млрд куб. м природного газа в европейский регион. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что в течение семи месяцев текущего года газопровод «Северный поток» использовался для экспорта 33,7 млрд «кубов» голубого топлива, в то время как в 2020 году «Газпром» поставил через магистраль 32,9 млрд куб. м газа.

Подземные газовые хранилища Германии, по данным на 1 августа, заполнены на 50,7%. В предыдущем году соответствующий показатель равнялся 88,6%, а в 2019 году он достигал 85,9%.

График работы нового «Северного потока — 2» крайне важен для европейских стран, так как трубопровод позволит региону пережить похолодания и зиму в случае эффективного функционирования.

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Все новости / Экономика / В «Газпроме» озвучили объем возможных поставок по «СП-2» в этом году
Газпром поставки газа Северный поток — 2
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