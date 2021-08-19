Украинские военные рассказали об отношении к ним американцев в Афганистане

Киев, 19 августа. Украинцы, проходившие службу в составе союзных войск в Афганистане, признались, что американцы считали их людьми «третьего сорта». При скромных зарплатах им приходилось выполнять самую черную, неблагодарную и опасную работу.

Издание «Новороссия» приводит рассказ одного из бойцов, где он с грустью констатирует, что для американских и других иностранных частей украинские солдаты были даже не вторым сортом, а третьим. Им приходилось работать там, где не работали даже латиноамериканцы. Это разминирование, арьергардное прикрытие отхода американских коммандос. Кроме того, украинским военным приходилось конвоировать транспорт в районы, которые не контролировали ни американцы, ни афганские правительственные войска. Смертность на таких заданиях повышенная, отметил украинский солдат.

Другой украинский военный указал на разницу в зарплатах. По его словам, там, где иностранные солдаты получают 20 тысяч долларов, украинцы — от 5 до 10 тысяч.

Ранее американцы «забыли» на базе 12 украинских контрактников, о чем рассказывал ФАН, а теперь их не могут эвакуировать.