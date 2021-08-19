Лавров заявил о существовании неподконтрольных талибам территорий Афганистана

Москва, 19 августа. Представители «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России) еще не полностью контролируют Афганистан, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дипломат выступил в связи с сообщениями о пропрезидентских войсках в Панджшерском ущелье. Лавров призвал к общенациональному диалогу в стране. Москва также приветствует слова талибов о готовности вести переговоры с политическими силами в Афганистане, добавил глава МИД России.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил о намерении страны делать упор на дипломатическое разрешение ситуации в Афганистане. Он также отметил роль «московского формата» в этом вопросе.

1 Организация запрещена на территории РФ.