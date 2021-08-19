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Максимальный размер платежа по ипотеке определили в Минфине России
Экономика
Максимальный размер платежа по ипотеке определили в Минфине России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 19 августа. Заместитель министра финансов РФ Михаил Котюков поделился своим мнением о рекомендуемом размере ежемесячных выплат по ипотеке.

Для комфортного обслуживания ипотечного займа и обеспечения надлежащих условий жизни необходимо, чтобы платеж по кредиту не превышал четверти общего семейного бюджета. Об этом пишет РИА Новости.

Вместе с этим, полагает Михаил Котюков, в каждом конкретном случае семье стоит самостоятельно решать, какая сумма выплат будет для них наиболее удобна.

«Здесь нужно посчитать каждому для себя. Примерно четвертая часть бюджета — это в зоне, что называется, допустимого риска. Больше — это уже, конечно, достаточно трудно для, наверное, любой семьи будет, если из текущего бюджета нужно будет отдавать третью часть или даже еще больше», — отметил Котюков в ходе «Ипотечного марафона».

Представитель министерства финансов отмечает, что у всех есть свои специфические черты, так как некоторым удается экономить удачно, другие же не могут отказаться от трат. В Минфине подчеркивают, что часто граждане оформляют ипотеку на крупное дорогостоящее жилье, впоследствии сталкиваясь с трудностями по реализации выплат в срок.

Число домохозяйств столицы, которые могут позволить себе льготную госпрограмму «Семейная ипотека», назвали специалисты компании «Метриум».

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котюков Минфин России ипотечный платеж
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