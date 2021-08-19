Элитные авто, часы и деньги: что нашли при обыске у топ-менеджера Ростовводоканала

Ростов-на-Дону, 19 августа. Роскошно жить не запретишь. Именно такие слова приходят на ум, когда смотришь на фото вещей, найденных при обыске у председателя совета директоров Ростовского водоканала Георгия Светлицкого.

Фотографии появились в сети в открытом доступе, по крайней мере так утверждают региональные СМИ с ссылкой на один из каналов.

Представителями силовых структур в его доме обнаружили не только дорогие авто и кучи денег, но и внушительную коллекцию дорогих часов.

Ранее ФАН сообщал, что в конце ноября прошлого года «путем обмана и злоупотребления доверием» генеральный директор «Водоканал Ростов», Георгий Светлицкий похитил у предприятия 204,2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В настоящее время устанавливаются личности всех причастных к преступлению, с которыми мошенник действовал по предварительному сговору.