Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 17:21
17:21
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о заминированном грузовике возле Конгресса США
17:18
Политика
Свежий опрос ВЦИОМ показал реальное отношение крымчан к воссоединению с Россией
17:16
Происшествия
Пьяный подросток убил 42-летнего жителя Владимирской области из-за долга
17:15
Армия
В Индии объяснили, как «сверхспособности» сделают Су-57 лидером среди истребителей
17:08
Политика
Зеленский назвал Путина «слишком эмоциональным» по отношению к Украине
17:06
Происшествия
Огромная акула едва не съела известного дайвера из Приморья, появилось видео
17:04
Шоу-бизнес
Беременная модель плюс-сайз Эшли Грэм продемонстрировала растяжки на теле
17:04
Политика
Зеленский выразил недоверие к сделке США и Германии по «Северному потоку — 2»
17:04
Армия
Военный аналитик Коротченко предложил на государственном уровне признать ВСУ террористами
17:01
Происшествия
Пьяный житель Ленобласти до смерти забил друга в гостях
Все новости

Элитные авто, часы и деньги: что нашли при обыске у топ-менеджера Ростовводоканала
Общество
Элитные авто, часы и деньги: что нашли при обыске у топ-менеджера Ростовводоканала
Prt Scr telegram.org  /  Выстрел в голову

Ростов-на-Дону, 19 августа. Роскошно жить не запретишь. Именно такие слова приходят на ум, когда смотришь на фото вещей, найденных при обыске у председателя совета директоров Ростовского водоканала Георгия Светлицкого. 

Фотографии появились в сети в открытом доступе, по крайней мере так утверждают региональные СМИ с ссылкой на один из каналов. 

Представителями силовых структур в его доме обнаружили не только дорогие авто и кучи денег, но и внушительную коллекцию дорогих часов. 

Ранее ФАН сообщал, что в конце ноября прошлого года «путем обмана и злоупотребления доверием» генеральный директор «Водоканал Ростов», Георгий Светлицкий похитил у предприятия 204,2 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В настоящее время устанавливаются личности всех причастных к преступлению, с которыми мошенник  действовал по предварительному сговору. 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Элитные авто, часы и деньги: что нашли при обыске у топ-менеджера Ростовводоканала
хищения обыск ростов на дону
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru