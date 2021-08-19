Талибы расстреляли участников празднования Дня независимости Афганистана

Асадабад, 19 августа. Радикалы запрещенного в России движения «Талибан»1 открыли огонь по участникам праздничной демонстрации в афганском городе Асадабад.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев, в результате стрельбы несколько человек получили смертельные ранения. Люди находились на улицах по случаю Дня независимости. В итоге началась давка.

Речь идет о городе Асадабад на востоке республики — столице провинции Кунар. Он расположен недалеко от Джелалабада, где накануне жители вышли на протесты против захвата власти талибами. По данным СМИ, в ходе мероприятий погибли не менее трех человек.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США приняли решение вывести из республики свои войска. Уже 15 августа «Талибан» контролировал практически все крупнейшие города страны и погранпереходы. Глава государства Ашраф Гани бежал.

Ранее афганские медики сообщили о росте количества раненых в неподконтрольном талибам Панджшере.

1 Организация запрещена на территории РФ.