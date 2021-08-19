Делом расчлененной школьницы из Тюмени займется центральный аппарат СК

Тюмень, 19 августа. Центральный аппарат СК РФ начал расследование уголовного дела по факту убийства девятилетней девочки. Труп ребенка был найден в двух километрах от ее дома, сообщает источник ФАН.

По предварительным данным, останки были обнаружены неподалеку от заправки на улице Домостроителей. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты. Части тела отправят на экспертизу.

О пропаже школьницы стало известно 30 июня. Она вышла на прогулку, но домой не вернулась. Родители девочки обратились в полицию. Поисковая операция длилась до 19 августа и завершилась трагедией. Ранее губернатор Тюменской области объявлял награду в полмиллиона рублей за любую информацию о местонахождении девочки.