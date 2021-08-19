Политолог Калачев отметил высокие шансы Шугалея на выборах

Человек, поддерживающий курс президента, но в тоже время с независимой позицией. Таким представляется кандидат в депутаты петербургского ЗакСа, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), ученый-социолог Максим Шугалей политологу Константину Калачеву. В разговоре с ФАН он отметил, что глава ФЗНЦ имеет высокие шансы на выборах.

Как стало известно, список кандидатов партии «Родина» до выборов не допущен. Многих политэкспертов ситуация насторожила и, мягко говоря, удивила. В свою очередь Калачев предположил, что данная ситуация Шугалею перед выборами не навредит, а может, и наоборот, сыграет на пользу.

«Максим Шугалей — это как раз тот случай, когда проблемы «Родины» могут иметь две стороны: «нет худа без добра». Для Шугалея, как мне кажется, это могут быть дополнительные возможности, потому что «Родина» звучала, повысилась ее цитируемость. К тому же у нас вырабатывается симпатия к тем, кого не допускают на выборы. В этой ситуации Шугалей может для себя извлечь определенную пользу», — говорит собеседник ФАН.

Федеральное агентство новостей / Общественное достояние

Кроме того, по словам политолога, с одной стороны Шугалей не является оппозицией, с другой — может выглядеть, как альтернатива. Эти две вещи могут положительно повлиять на исход выборов, однако не стоит забывать о самом главном — избирателях.

«Человек, поддерживающий курс президента, но в тоже время человек с независимой позицией и достаточно самостоятельный. Здесь также стоит обращать внимание на его программу, насколько она отвечает запросам избирателей, но, думаю, шансы у него есть», — заключил эксперт.

Ранее депутат Госдумы VII созыва, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отметила, что ученый-социолог Максим Шугалей уже завоевал доверие своих избирателей.