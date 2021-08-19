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Юбилей УАЗа отпразднуют выходом нового автомобиля
Экономика
Юбилей УАЗа отпразднуют выходом нового автомобиля
uaz.ru  /  Ульяновский автомобильный завод

Москва, 19 августа. Пресс-служба УАЗ опубликовала анонс нового авто, которое будет посвящено юбилею российского производителя.

Абсолютно новая модель появится в линейке Ульяновского автомобильного завода уже осенью этого года. Согласно информации из сообщества УАЗ в социальной сети «ВКонтакте», общественность увидит машину 5 сентября — в день, когда пройдет мероприятие, связанное с 80-летием автомобилестроительной компании.

Пост УАЗа в соцсети не раскрывает информацию о готовящейся к релизу модели. Внутри публикации имеются фотографии внедорожника «Патриот», подписанные слоганом «Вне границ, вне времени».

Мероприятие будет проходить на территории Московской области в комплексе X-Land. Чтобы попасть на юбилей, необходимо являться владельцем автомобиля марки и предварительно зарегистрироваться для участия.

Фото машины УАЗ-452 «Буханка» следующей генерации ранее появилось в Сети. Российские автолюбители сразу начали оценивать прототип модели.

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