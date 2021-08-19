Спасатели опубликовали фотографии поисковой операции на Ключевском вулкане

Петропавловск-Камчатский, 19 августа. Обнародованы кадры, снятые на Ключевском вулкане. Именно там были найдены тела двух туристов, сорвавшихся со скалы при восхождении.

Поисковая операция была завершена несколько часов назад. Выяснилось, что путешественники были обнаружены мертвыми на высоте 3500 и 3560 метров. В настоящее время спасатели решают вопрос о применении вертолета для транспортировки погибших.

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О пропаже двоих мужчин стало известно вечером 17 августа. Сообщалось, что одним из погибших может быть депутат городского совета Железногорска.