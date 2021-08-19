Уникальная ракета для истребителей ВКС РФ впечатлила американских экспертов

Вашингтон, 19 августа. Россия обладает уникальной авиационной ракетой, которая превосходит западные аналоги. Такое мнение выразили аналитики из США.

В материале для американского издания The National Interest (NI) эксперты пишут, что появившиеся в 1980-х истребители Су-27 и МиГ-29 стали большим технологическим достижением СССР. Как передает «ПолитРоссия», одним из преимуществ новых самолетов стала ракета Р-27.

«Модульная конструкция ракет Р-27 позволяет использовать их как в истребителях Су-27, так и в МиГ-29», — указано в статье NI.

Больше всего в ракете аналитиков впечатлила ее необычная конструкция. Так, конструкторы снабдили реактивный снаряд модульной двигательной установкой, что не только позволило установить ее на двух самолетах, но и обеспечила ей большую дальность полета, которая может составлять 130 км. Другим необычным новшеством стало использование «бабочковидной» формы рулей и расположение их в центре ракеты.

Эксперты отметили, что Р-27 благодаря хорошей приспособленности к модернизации дожила до наших дней и с успехом используется в ВКС России. При этом аналитики подчеркивают, что ракета на голову превосходит любые зарубежные аналоги.

Ранее сообщалось, что ВВС Великобритании подняли в воздух авиацию для перехвата бомбардировщика Су-24. Лондон утверждает, что российский самолет якобы нарушил воздушное пространство Румынии.