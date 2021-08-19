Юхневич: интересующаяся историей ВОВ молодежь не испытывает влияния пропаганды нацизма

Санкт-Петербург, 19 августа. Командир поискового отряда «Альбатрос» Виктор Юхневич рассказал об отношении молодого поколения к Великой Отечественной войне и влиянии пропаганды нацизма.

В студии центра Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция об ответственности за искажение исторической правды. В качестве одного из спикеров выступил командир «Альбатроса», заведующий подростково-молодежным клубом «Юпитер» Виктор Юхневич.

Он прокомментировал ситуацию с запретом изданий, на обложках которых изображен Адольф Гитлер. По мнению эксперта, такие фотографии не могут негативно повлиять на восприятие современной российской молодежи.

Молодые ребята приходят на экскурсии, чтобы узнать больше о ВОВ. Они воспринимают ее как событие и открывают для себя что-то новое, получая информацию о фактах, подвигах и сражениях, объяснил командир «Альбатроса».

Записываясь в поисковой отряд, подростки спрашивают, можно ли найти что-то ценное. Спустя несколько месяцев у них полностью меняется отношения к войне — они хотят отыскать погибших солдатов, а не предметы, представляющие материальную ценность, подытожил Юхневич.