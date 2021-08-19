Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 14:22
14:21
Общество
В Петербурге школьники 1 сентября приступят к занятиям в очном формате
14:20
Экономика
Центробанк РФ понизил официальный курс доллара
14:19
Общество
ГКЧП и «Лебединое озеро»: как провалился Августовский путч по спасению СССР
14:15
Общество
Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации, которые выдают на Украине
14:12
Политика
Sohu: Гани внес вклад в развал СССР и сделал на этом состояние
14:11
Видео
Премьер-министр Италии намерен созвать саммит G20 по Афганистану. События дня
14:11
Армия
Командование ВСУ две недели не замечало «пропажу» перешедшего на сторону ДНР военного
14:08
Общество
Гость медиацентра «Патриот» Соловьев рассказал об истинных планах финнов в войне с СССР
14:08
Спорт
Эфир: Почему Россия – сильнейшая страна в мировом футболе (пляжном)
13:59
Общество
Штормовое предупреждение объявили в Сочи из-за резкого ухудшения погоды
Все новости

Юхневич: интересующаяся историей ВОВ молодежь не испытывает влияния пропаганды нацизма
Общество
Юхневич: интересующаяся историей ВОВ молодежь не испытывает влияния пропаганды нацизма
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 19 августа. Командир поискового отряда «Альбатрос» Виктор Юхневич рассказал об отношении молодого поколения к Великой Отечественной войне и влиянии пропаганды нацизма.

В студии центра Медиагруппы «Патриот» состоялась пресс-конференция об ответственности за искажение исторической правды. В качестве одного из спикеров выступил командир «Альбатроса», заведующий подростково-молодежным клубом «Юпитер» Виктор Юхневич.

Он прокомментировал ситуацию с запретом изданий, на обложках которых изображен Адольф Гитлер. По мнению эксперта, такие фотографии не могут негативно повлиять на восприятие современной российской молодежи.

Молодые ребята приходят на экскурсии, чтобы узнать больше о ВОВ. Они воспринимают ее как событие и открывают для себя что-то новое, получая информацию о фактах, подвигах и сражениях, объяснил командир «Альбатроса».

Записываясь в поисковой отряд, подростки спрашивают, можно ли найти что-то ценное. Спустя несколько месяцев у них полностью меняется отношения к войне — они хотят отыскать погибших солдатов, а не предметы, представляющие материальную ценность, подытожил Юхневич.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Юхневич: интересующаяся историей ВОВ молодежь не испытывает влияния пропаганды нацизма
пресс-конференция история медиагруппа патриот
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru