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Зеленский намерен вручить Меркель орден Свободы
Политика
Зеленский намерен вручить Меркель орден Свободы
Федеральное агентство новостей

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский намерен наградить канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой. Об этом сообщили украинские журналисты.

Канцлер ФРГ посетит Киев с визитом 22 августа. Политик проведет переговоры с Зеленским, который уже активно готовится к приезду Меркель. Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу бундестага подтвердили, что президент вручит канцлеру Германии орден Свободы.

В Киеве также планируется возложение цветов к мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата.

Владимир Зеленский ранее потребовал «давить» на Россию. Президент обратился с такой просьбой к мировым лидерам после заморозки процесса освобождения заключенных в РФ украинцев.

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