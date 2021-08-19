Зеленский намерен вручить Меркель орден Свободы

Киев, 19 августа. Президент Украины Владимир Зеленский намерен наградить канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой. Об этом сообщили украинские журналисты.

Канцлер ФРГ посетит Киев с визитом 22 августа. Политик проведет переговоры с Зеленским, который уже активно готовится к приезду Меркель. Украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу бундестага подтвердили, что президент вручит канцлеру Германии орден Свободы.

В Киеве также планируется возложение цветов к мемориалу Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата.

Владимир Зеленский ранее потребовал «давить» на Россию. Президент обратился с такой просьбой к мировым лидерам после заморозки процесса освобождения заключенных в РФ украинцев.