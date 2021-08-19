Молодая китайская актриса надела самый удивительный тренч в мире

Лос-Анджелес, 19 августа. Китайская актриса Мэнъэр Чжан дебютировала в кино сразу в диснеевском фильме, что, конечно же, не может не радовать. Девушке действительно повезло, ведь она сыграла главную роль в блокбастере «Шан-Чи и легенда десяти колец». В российском прокате картина появится 2 сентября, пишет журнал Elle.
Первый азиатский фильм о супергероях повествует о Шан-Чи — мастере кунг-фу, который столкнулся со своим прошлым. Его противник — таинственная организация «Десять колец».
Актриса до сих пор не верит в свое счастье, ведь съемки в высокобюджетном фильме стали для нее на полном серьезе «лотерейным билетом». При этом она сильно переживала, боясь подвести команду профессионалов.
Накануне своего дебюта на больших экранах Чжан посетила мировую премьеру фильма в Лос-Анджелесе. Естественно, ей нужно было выглядеть лучше всех, и актрисе это удалось.
Для посещения мероприятия Чжан выбрала платье Alexandre Vauthier. Все, кто имел счастье присутствовать на премьере, не смогли устоять перед образом девушки. В соцсетях актрисы также случился переполох. Всему виной неповторимая внешность Мэнъэр и тренч Loewe, который она надела, чтобы порадовать фанатов. Элемент одежды настолько совершенен и оригинален, что ничего подобного на тему классики вы не найдете.
Стоит отметить, что плащ выполнен в традиционной для этого элемента одежды бежевой гамме, но фасон сводит с ума. Возникает ощущение, что его создавал дизайнер из другой части Вселенной.
Скорее всего, все дело в оригинальной центральной драпировке. На первый взгляд кажется, что тренч сильно сжат и закреплен огромным декоративным поясом, а ассиметричный подол добавил образу из коллекции «осень-зима 2021» неповторимое очарование. Чжан, как и подобает стильной леди, дополнила свой яркий, но при этом спокойный образ нюдовыми туфлями-лодочками.
Вообще, коллекция Loewe отсылает к ярким авангардным полотнам Пита Мондриана, но конкретно этот образ, выбранный новоиспеченной голливудской звездой, относительно спокоен.
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