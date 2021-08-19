Молодая китайская актриса надела самый удивительный тренч в мире

Лос-Анджелес, 19 августа. Китайская актриса Мэнъэр Чжан дебютировала в кино сразу в диснеевском фильме, что, конечно же, не может не радовать. Девушке действительно повезло, ведь она сыграла главную роль в блокбастере «Шан-Чи и легенда десяти колец». В российском прокате картина появится 2 сентября, пишет журнал Elle.

Первый азиатский фильм о супергероях повествует о Шан-Чи — мастере кунг-фу, который столкнулся со своим прошлым. Его противник — таинственная организация «Десять колец».

Актриса до сих пор не верит в свое счастье, ведь съемки в высокобюджетном фильме стали для нее на полном серьезе «лотерейным билетом». При этом она сильно переживала, боясь подвести команду профессионалов.