Мужчина с татуировкой Зеленского на ноге взбесил украинцев

Киев, 19 августа. Изображение президента Украины Владимира Зеленского на икре неизвестного мужчины взбесило пользователей соцсетей.

Украинцы высмеяли патриота, стоящего в очереди на автобус с изображением лидера страны на левой икре. Потрет Зеленского заставил пользователей соцсетей не только повозмущаться, но и посостязаться в остроумии: что будет с людьми с такими татуировками в будущем и каким интересным метаморфозам может подвергнуться сам президент Украины.

«Скоро таких бить будут», — смеется Pavlo Shved. «Через пару лет она сползет до пятки!» — предрек Владимир Нечипась.

Другие пользователи уверены: это не портрет-татуировка, а лишай. Некоторые украинцы даже считают, что ногу стоит ампутировать, пока несчастному мужчине в голубой футболке не станет еще хуже. Также комментаторы предложили еще более экстравагантные варианты использования изображений Зеленского его поклонниками.

«У меня нет слов... Вот это фанаты! Надо им предложить печати с лицом зеленого цвета — и на лоб! Все желающим! Да чтоб с фосфором, чтобы светились в темноте! Тогда поклонники (Зеленского. — Прим. ред.) будут друг друга на расстоянии узнавать!» — потешается женщина. «Ничего вы не соображаете... А где он окажется, если присесть на корточки?» — навел читателей на неожиданную мысль пользователь.

Президент Украины Владимир Зеленский нередко делает громкие заявления. Вскоре после признаний в любви к рапанам украинский лидер объявил, Киев «вернет жизнь» в Крым.