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В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма

  /   Обновлено: 19 августа 2021 13:00
Общество
В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
pixabay.com

Лондон, 19 августа. Ученые из Великобритании выяснили, насколько эффективны против дельта-штамма коронавируса вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Согласно результатам исследования, защита против новой мутации у привитых данными препаратами ослабевает спустя три месяца. Так, через 90 дней после получения второго укола эффективность Pfizer и AstraZeneca снизилась до 75% и 61% соответственно.

Чаще всего это наблюдалось у людей в возрасте от 35 лет. А вот вирусная нагрузка для вакцинированных оставалась такой же, как и для непривитых.

Как стало известно ранее, Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» для борьбы с дельта-штаммом. Подробнее об этом рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.

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вакцина эффективность коронавирус дельта-штамм
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