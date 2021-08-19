В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма

Лондон, 19 августа. Ученые из Великобритании выяснили, насколько эффективны против дельта-штамма коронавируса вакцины Pfizer и AstraZeneca.

Согласно результатам исследования, защита против новой мутации у привитых данными препаратами ослабевает спустя три месяца. Так, через 90 дней после получения второго укола эффективность Pfizer и AstraZeneca снизилась до 75% и 61% соответственно.

Чаще всего это наблюдалось у людей в возрасте от 35 лет. А вот вирусная нагрузка для вакцинированных оставалась такой же, как и для непривитых.

Как стало известно ранее, Центр имени Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» для борьбы с дельта-штаммом. Подробнее об этом рассказал руководитель центра Александр Гинцбург.