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Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
ФБА «Экономика сегодня»  /  Антон Соловьев

Москва, 19 августа. Жители России приняли участие в опросе и выразили свое мнение о качестве продуктов. По мнению респондентов, качество колбасы и молочных изделий ухудшилось.

Около 40% россиян считают, что качество продуктов на полках магазинов ухудшилось после начала пандемии коронавирусной инфекции. На это указывают результаты опроса, проведенного специалистами Центра изучения потребительского поведения Роскачества.

Большая часть опрошенных из данной выборки (72%) жалуется на качество колбасных изделий. На втором месте — молочные продукты (59%). Замыкают пятерку сыры (55%) и мясо (41%). Часть респондентов (20%) также пожаловалась на ухудшение качества спиртосодержащих напитков.

Колбаса является важным элементом рациона питания пациентов, переболевших коронавирусом, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на рекомендации врача-эндокринолога Юргиту Вараеву. Для реабилитации также следует есть бобовые.

Как сообщалось ранее, эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку в популярной среди россиян ряженке. Всего было изучено 20 торговых марок, 19 из которых прошли проверку.

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