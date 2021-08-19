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«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
Кадр из фильма «Солнцепек».

Москва, 19 августа. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько рассказал о своем впечатлении от фильма «Солнцепек» и назвал его основные достоинства.

Военная драма о событиях в Донбассе вышла на большие экраны 12 августа, спустя неделю фильм стал доступен пользователям на всех цифровых платформах, а вскоре и в iTunes и Google play. Режиссерская работа тандема Максима Бриуса и Михаила Вассербаума рассказывает о семье Новожиловых. Герои пытаются спастись бегством от военных действий, которые разворачиваются в Луганске весной 2014 года.

Политолог отметил, что особую красочность фильму придает известный российский актер Алексей Кравченко, которого зрители знают по многочисленным военным картинам и сериалам.

«Меня очень порадовало, что в картине «Солнцепек» снялся известный российский актер Алексей Кравченко, которого я знаю по фильмам, где он играл офицеров или спецназовцев. Его героический, милитарный образ защитника нашел похожее воплощение и в «Солнцепеке»», — отметил собеседник издания «Журналистская правда».

По словам эксперта, в ленте виден небольшой бюджет, однако это совершенно не отразилось на ее качестве. Политолог уверен, что многие отечественные кинокартины не сравнятся с «Солнцепеком» даже при гигантском бюджете.

«В «Солнцепеке» нет лишнего сахара и излишней демонизации противника, будто бы мы — суперхорошие, а украинцы — злодеи. Из украинской армии не рисуется образ врага как такового. Скорее происходит демонстрация того, что из себя представляли украинские радикалы и кем они являются сейчас», — рассказал Безпалько.

Собеседник издания подчеркнул, что показ такого фильма по федеральному каналу — отличное решение. Он надеется, что в будущем в стране появится как можно больше проектов, которые раскроют зрителям правду на происходящее в Донбассе.

Ранее историк, журналист и уроженец Донбасса Андрей Барановский рассказал о своем впечатлении от фильма «Солнцепек». Он отметил, что посмотрел ленту на одном дыхании.

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донбасс фильм солнцепек
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