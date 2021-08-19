Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве

Новосибирск, 19 августа. Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрит заявление о банкротстве крупнейшего в Сибири аквапарка «Аквамир». Размер иска составляет 2,1 млрд рублей.

Открытый в 2016 году «Аквамир» является самым крупным в России крытым аквапарком. В начале 2021 года работа объекта была приостановлена из-за смены арендатора.

«Исковое заявление ООО «Аквапарк Аквамир» о признании должника банкротом. <…> Сумма исковых требований 2 184 952 657 рублей», — следует из данных в картотеке судебных дел.

В настоящий момент суд еще не принял к производству исковое заявление, дату рассмотрения также пока не назначили.

Число корпоративных банкротств увеличилось в РФ за первую половину 2021 года. Рост количества компаний, признанных несостоятельными, было зафиксировано впервые с 2017 года.