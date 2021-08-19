Законодательные проекты главы правительства ЦАР приведут страну к процветанию

Банги, 19 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики рассказал подробности разработанной им стратегии по развитию страны.

Одной из основных задач Анри-Мари Дондра видит необходимость нивелировать социальные последствия кризиса, вызванного боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC):

«Все остерегаются всех. Искусственные барьеры встали между гражданами одной страны, хотя в свое время мы жили вместе. Правительство намерено приложить немалые усилия для преодоления этого разрыва. Для начала мы улучшим отношения между людьми и государственными институтами, а также разберемся с трайбализмом и кумовством. Далее — введем закон о паритете во всех назначениях на государственные должности».

Также премьер сделал акцент на вопросе восстановления безопасности в республике.

«Мы продолжим операции по установлению мира. Разоружение мирного населения, выявление спящих ячеек радикалов и конфискация запрещенных предметов — методики уже отработаны. Кроме того, пришло время для репатриации иностранных наемников и вооруженных групп», — заявил Дондра.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Также в целях стабилизации обстановки планируется принять еще 1023 молодых и крепких центральноафриканца в ряды национальной армии (FACA).

Аналогичные перемены коснутся и экономического сектора:

«Необходимо предоставить гражданам доступ к дивидендам мира. Довести до конца начатые финансовые реформы. Многие аспекты сферы необходимо реорганизовать для повышения уровня дохода населения. Правительство укрепит единый казначейский счет».

Особый интерес у членов Национальной ассамблеи вызвали разработки министра в сфере инфраструктуры и сельского хозяйства:

«Впереди у нас много работы по полному восстановлению и развитию транспортной сети. В аграрной отрасли правительство обязуется содействовать функционированию коллективных сельскохозяйственных предприятий».

В завершение Дондра рассказал про модернизацию здравоохранения и медучреждений, которые оснастят оборудованием, необходимым для качественного лечения и диагностирования заболеваний.

За программу премьер-министра ЦАР проголосовало 96,85% депутатов Национального собрания. Это абсолютный рекорд в истории органа.