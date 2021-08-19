Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве

Москва, 19 августа. Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Игорь Моргулов обсудил ситуацию в Афганистане с американским послом в Москве Джоном Салливаном.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства провел встречу с послом Соединенных Штатов и обсудил с ним последние события в Афганистане. Разговор дипломатов состоялся по инициативе американской стороны.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не допустить Россию к контролю за ситуацией вокруг Афганистана. С таким заявлением он выступил перед депутатами Европарламента.