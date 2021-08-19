«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей

Санкт-Петербург, 19 августа. Гости медиацентра «Патриот» обсудили, как заинтересовать молодежь изучением истории родной страны. Спикеры также рассказали, от каких методов стоит отказаться.

Директор Центра патриотического воспитания молодежи «Родина» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Артем Соловьев считает, что главное в этом деле — не заставлять детей делать те или иные вещи. В качестве примера спикер привел «классическое» навязывание различных мероприятий.

«Главное — не навязывать. Ребятам самим хочется что-то сделать, это позволяет изучать историю не по бумажке, а вживую, тогда уже будет толк», — отметил Соловьев.

Одной из тем беседы стало современное историческое кино. По мнению бойца военно-исторического клуба «Патриот» Андрея Бакулина, некоторые кинокартины сильно очерняют историю. По мнению Бакулина, авторы недобросовестных произведений не читают учебники, а часть молодежи растет именно на этих фильмах.

В завершении этой части обсуждения специалист по работе с молодежью отдела по увековечению памяти о погибших при защите отечества СПб ГБУ «Дзержинец» Анастасия Павлова показала на собственном примере свое видение исправления ситуации. Гостья рассказала, что ее коллеги регулярно проводят семинары, на которые, прежде всего, привлекают новую аудиторию слушателей, а не довольствуются постоянными посетителями.