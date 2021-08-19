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Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
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Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
ФБА «Экономика сегодня»  /  Евгения Авраменко

Симферополь, 19 августа. Власти Крыма ведут активную работу по подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Он напомнил, что в прошлом году форум был отменен из-за коронавируса. Поэтому было принято решение об ограничении числа участников для максимально эффективной отработки программы для тех, кто попадет в Ялту.

По словам Аксенова, в текущем году форум посетит около 2500 человек. При этом, как он отметил, число иностранных делегаций может быть увеличено.

Всего в рамках ЯМЭФ предполагается проведение 49 деловых мероприятий, рассказал глава Крыма. Как он уточнил, все они сгруппированы по пяти направлениям: «новая инфраструктурная политика России», «инвестиционная стратегия регионов», «крымские приоритеты развития», «международное партнерство» и «технологии и цифровизация — инструменты успеха». Помимо этого, в секцию по виноградарству и виноделию будет включено проведение международного фестиваля «Ноябрьфест», добавил Аксенов.

Четвертый по счету Ялтинский международный экономический форум пройдет с 4 по 6 ноября 2021 года. Сергей Аксенов ранее заявлял, что ЯМЭФ — это инструмент, позволяющий «пробивать» все политические барьеры, возникающие в мире.

Правительство России в начале августа одобрило законопроект, дающий руководству Крыма право на регуляцию свободных экономических зон. Документ также предполагает увеличение объема финансирования республики из федерального бюджета.

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Все новости / Экономика / Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
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