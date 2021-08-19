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Политолог Калачев считает, что «Родина» оказалась в нетипичной для себя ситуации
Общество
Политолог Калачев считает, что «Родина» оказалась в нетипичной для себя ситуации
Пресс-служба партии «Родина»  / 

Городская избирательная комиссия Санкт-Петербурга отказала партии «Родина» в регистрации на выборы, объяснив это превышением количества брака в подписных листах. Политолог Дмитрий Бабич назвал этот факт тревожным звонком для российской демократии в целом. В разговоре с ФАН политолог Константин Калачев и вовсе удивлен случившимся, он считает, что «Родина» оказалась в нетипичной для себя ситуации.

По мнению эксперта, у родинцев возникли проблемы с действующей властью Северной столицы.    

«Для партии «Родина» данная ситуация нетипична, я бы даже сказал, довольно странная, но по каким-то причинам «Родина» с властью в Санкт-Петербурге общего языка не нашла, в том числе и в вопросе выдвижения в округах», — говорит Калачев.

Своими словами политолог обращает внимание на снятую с выборов певицу Татьяну Буланову.

Политолог Калачев считает, что «Родина» оказалась в нетипичной для себя ситуации
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Причиной недопуска стали те же забракованные подписи. Однако Константин Калачев увидел еще одну проблему артистки.    

«Татьяна Буланова начала баллотироваться в округе, который предназначен другому человеку», — добавил спикер.

Ситуация с партией «Родина» разделила общественность на два лагеря. Кто-то полагает, что решение ГИК справедливо, кто-то — что это результат недобросовестных политических происков петербургских властей.

Стоит заметить, что Калачев не единственный эксперт, кто видит нынешнюю позицию партии «Родина» «удобной» для администрации города. Ранее политолог Антон Бредихин отметил, что недопуск «Родины» к выборам был предопределен.

Однако политолог Дмитрий Журавлев уверен, что у партии еще есть шансы на успех, если родинцы будут решать свои проблемы через Центризбирком РФ.

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