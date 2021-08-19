МИД Китая назвал «более рациональным» новое руководство «Талибана»

Пекин, 19 августа. Власти Китая охарактеризовали нынешнее руководство «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) «более рациональным».

Такое заявление озвучено китайским министерством иностранных дел. Как заявил глава МИД КНР Ван И, он одобряет стратегию развития Афганистана, объявленную талибами. Правильным шагом является решение, что страна больше не будет центром производства опиума и продажи наркотиков, подчеркнул дипломат.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что уверен в недопустимости участия России и Китая в ситуации вокруг Афганистана. Дипломат потребовал не давать возможности странам установить контроль над событиями в регионе.

Также стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) заморозил крупный транш в 400 млн долларов, предназначенных для Афганистана. Регулярная финансовая помощь республике прервана в связи с неопределенностью статуса ее руководства.

1 Организация запрещена на территории РФ.