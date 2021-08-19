Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 12:50
12:49
Технологии
Приехали! Беспилотник Илона Маска попал под следствие. Колонка Сергея Малинковича
12:48
Политика
Мужчина с татуировкой Зеленского на ноге взбесил украинцев
12:47
Общество
В Британии оценили эффективность вакцин Pfizer и AstraZeneca против дельта-штамма
12:46
Общество
Более 70% россиян недовольны качеством колбасы
12:44
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
12:40
Общество
«Нет сахара и демонизации»: политолог Безпалько назвал главные достоинства фильма «Солнцепек»
12:39
Экономика
Самый крупный в Сибири аквапарк подал заявление о банкротстве
12:37
Политика
Российский дипломат Моргулов обсудил события в Афганистане с послом США в Москве
12:37
Общество
«Главное — не навязывать»: в «Патриоте» обсудили, как заинтересовать молодежь историей
12:37
Экономика
Аксенов рассказал подробности организации Ялтинского экономического форума
Все новости

МИД Китая назвал «более рациональным» новое руководство «Талибана»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:44
Политика
МИД Китая назвал «более рациональным» новое руководство «Талибана»
wikipedia.org  /  WhisperToMe / CC0

Пекин, 19 августа. Власти Китая охарактеризовали нынешнее руководство «Талибана»1 (террористическая группировка, запрещенная в РФ) «более рациональным».

Такое заявление озвучено китайским министерством иностранных дел. Как заявил глава МИД КНР Ван И, он одобряет стратегию развития Афганистана, объявленную талибами. Правильным шагом является решение, что страна больше не будет центром производства опиума и продажи наркотиков, подчеркнул дипломат.

Ранее верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что уверен в недопустимости участия России и Китая в ситуации вокруг Афганистана. Дипломат потребовал не давать возможности странам установить контроль над событиями в регионе.

Также стало известно, что Международный валютный фонд (МВФ) заморозил крупный транш в 400 млн долларов, предназначенных для Афганистана. Регулярная финансовая помощь республике прервана в связи с неопределенностью статуса ее руководства.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Китая назвал «более рациональным» новое руководство «Талибана»
афганистан китай талибан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru