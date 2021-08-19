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Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
Общество
Заболевшая коронавирусом жена Владимира Стеклова рассказала ФАН о своем здоровье
Prt Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 19 августа. Жена популярного советского и российского актера театра и кино, заслуженного артиста РСФСР и народного артиста РФ Владимира Стеклова Ирина попала в больницу с коронавирусом.

Первое время Ирина проходила лечение в домашних условиях, в то время как состояние здоровье ее супруга оказалось более опасным. Его сразу госпитализировали в больницу, он успешно прошел лечение и уже больше недели находится дома, проходит восстановительные процедуры.

Домашнее лечение супруги особых результатов не принесло, поэтому врачи приняли решение о ее госпитализации в медучреждение, там она находится и сегодня. Реанимационные мероприятия не проводились, дышать ей помогает кислородная маска. Постепенно Ирина идет на поправку.

«Да, мне уже лучше. Но про выписку из больницы пока врачи не говорят», — ответила Ирина на вопрос корреспондента ФАН.

Ранее ФАН писал, что Владимир Стеклов остается ослабленным после перенесенного коронавируса. Его экстренно доставили в больницу 28 июля. Стеклов, который еще накануне госпитализации почувствовал признаки недомогания, упал в обморок в своей квартире. Уже в красной зоне у него начался сильный кашель, а температура тела поднялась выше 39 градусов.

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