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The Hill: истории брошенных на произвол судьбы афганцев заставят мир отвернуться от США
Политика
The Hill: истории брошенных на произвол судьбы афганцев заставят мир отвернуться от США
Global Look Press  /  Ajmal Kakar

Вашингтон, 19 августа. США использовали народ Афганистана и бросили их в трудную минуту. Истории оставленных на произвол судьбы афганцев ударят по международному имиджу Вашингтона, пишет The Hill.

Пересказ материала авторитетного американского издания предоставила «ПолитРоссия». Как пишут американские журналисты, в ближайшее время все мировое инфополе наполнят истории простых жителей Афганистана. Американцы вдохновили граждан исламской республики трудиться и бороться за светлое будущее страны, отдать ради него все, а потом бросили их и сбежали. Аналитики из Белого дома и Пентагона будут разбираться в причинах произошедшего, критиковать некомпетентность отдельных агентств, но ситуация на международной арене от этого не изменится, уверены журналисты.

«Истории, которые найдут отклик в международном сообществе, – это истории афганцев, когда-то связавшие свою судьбу с Соединенными Штатами, а теперь оказались отвергнутыми. Их рассказы заставят союзников США задуматься, и они вынудят возможных партнеров Америки лишний раз перестраховываться», — пишет вашингтонский обозреватель.

Также, уверен автор The Hill, истории афганцев заставят страны мирового сообщества гораздо серьезнее воспринимать Россию и Китай в качестве партнеров. Москва и Пекин большего всех выиграли от бегства американских военных из страны, уверен обозреватель. 20-летняя кампания Вашингтона в Афганистане, закончившаяся ничем, подтвердит многолетнюю критику РФ, КНР и Ирана, постоянно обвиняющих Белый дом в безрассудном вмешательстве во внутренние дела других государств.

На территории Афганистана продолжаются бои между членами движения «Талибан»1 (признано террористическим и запрещено в РФ) и силами, лояльными сбежавшему из страны президенту Ашрафу Гани. Как сообщают медики, в единственной неподконтрольной талибам провинции Панджшер растет число раненых.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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