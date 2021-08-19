АвтоВАЗ приостановит производство в Тольятти из-за нехватки компонентов

Тольятти, 19 августа. Российский концерн АвтоВАЗ вынужден приостановить работу на всех трех линиях по производству машин на заводе в Тольятти из-за проблем с поставками электронных компонентов.

Как уточняет РБК, речь идет о рабочей неделе, начинающейся 23 августа. В компании объяснили, что три из пяти дней простоя будут объявлены днями отпуска, перенесенными с декабря, а остальные два рабочих дня будут оплачены в размере 2/3 от средней зарплаты.

При этом завод в Ижевске, использующий для сборки автомобилей другие компоненты, продолжит работать в штатном режиме. Концерн при поддержке федеральных и региональных властей прилагает все усилия для решения проблемы с поставками компонентов Bosh, чтобы как можно скорее вернуться к нормальному режиму работы, заверили в пресс-службе АвтоВАЗа.

Стоит отметить, что компания уже не раз приостанавливала производство в этом году. Неоднократный выход из графика уже стал причиной низкого объема предложения машин Lada на российском рынке.