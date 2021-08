Демократы наращивают финансирование полиции на фоне разгула преступности в США

Вашингтон, 19 августа. Губернаторы ряда городов Соединенных Штатов призывают увеличить финансирование полиции из-за возросшей волны преступности. О намерении повысить бюджет заявили в Вашингтоне, Остине, Окленде и других крупных населенных пунктах. Об этом сообщил Reuters.

As murders surge, Democrats find a new message: Fund the police https://t.co/5kepTNroUo pic.twitter.com/rerSo6E4rI