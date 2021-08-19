Демократы наращивают финансирование полиции на фоне разгула преступности в США

Вашингтон, 19 августа. Губернаторы ряда городов Соединенных Штатов призывают увеличить финансирование полиции из-за возросшей волны преступности. О намерении повысить бюджет заявили в Вашингтоне, Остине, Окленде и других крупных населенных пунктах. Об этом сообщил Reuters.

As murders surge, Democrats find a new message: Fund the police https://t.co/5kepTNroUo pic.twitter.com/rerSo6E4rI — Reuters (@Reuters) August 17, 2021

После резонансного убийства афроамериканца Джорджа Флойда многие граждане США, в том числе и губернаторы штатов, взяли на вооружение слоган Defund the police («Лишим полицию финансирования». — Прим. ред.). Одной из знаковых стала фигура мэра Вашингтона и члена Демократической партии Мюриэл Боузер, которая официально переименовала часть 16-й улицы, ведущей к Белому дому, в Black Lives Matter Plaza и всячески выступала за перераспределение средств от силовых служб на другие социальные нужды. Однако на фоне роста преступности она, как и многие градоначальники, стала требовать увеличения финансирования полиции и принятия на работу большего количества офицеров.

Global Look Press / Greg Sorber / ZUMAPRESS.com

В июле после серии перестрелок, где была убита 6-летняя девочка, Боузер попросила у городского совета 11 млн долларов, чтобы нанять 170 новых силовиков, однако ей одобрили бюджет на наем лишь 40 правоохранителей.

Атланта как пример

Одним из ярких примеров негативного влияния Defund the police стала Атланта. В прошлом году там прошли массовые протесты против расизма и насилия со стороны полиции. Под давлением городской совет сократил расходы правоохранительных служб на 73 млн долларов. В итоге в этом году число убийств выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Мэр города Киша Лэнс-Боттомс в июле заявила, что планирует потратить на сокращение уровня преступности 70 млн долларов, включая наем 250 силовиков.

Atlanta mayor proposes $70M plan to reduce crime, violencehttps://t.co/vkz6uCDKjD — CureViolence (@CureViolence) July 19, 2021

Финансируйте полицию

Остальные города где у власти преимущественно демократы также постепенно отказываются от слогана Defund the police. Так Нью-Йорк в текущем году добавил 200 млн долларов на содержание полицейских. Окленд, штат Калифорния, в июне увеличил бюджет на 38 млн долларов после того, как в прошлом году поставил цель сократить его на 150 млн долларов. Один из наиболее либеральных городов в Техасе Остин в 2021-м принял свой самый большой в истории полицейский бюджет также из-за роста преступности.

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Как отмечают эксперты, представители демократических городов идут на такие шаги, понимая, что антиполицейская риторика непопулярна сейчас у избирателей, которые сталкиваются с насилием, а также дает республиканцам сильный инструмент давления перед предстоящими выборами.

Всплеск преступности в США

США в 2021-м вышли на новую ступень по количеству массовых убийств с применением оружия, утверждает NBC News. С 1 января по конец апреля произошло 160 перестрелок, в которых погибли или были ранены четверо и более человек. В прошлом году за такой же срок зарегистрировано лишь 90 подобных случаев.

Согласно статистике исследовательской организации Gun Violence Archive, в 2020 году в Америке произошло 578 массовых расстрелов по сравнению с 419 в 2019-м и 337 в 2018 году. Больше всего подобных инцидентов зафиксировано в Калифорнии, на втором месте Флорида, затем идет Техас.

Только в Чикаго в 2020-м на фоне пандемии насильственных смертей стало в полтора раза больше. В 2019 году убили 504 жителей, а в 2020-м — уже 744. В среднем по два человека ежедневно. А 31 мая, когда город охватили протесты из-за гибели Джорджа Флойда, было зафиксировано 18 убийств за 24 часа.