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ФАС проверит российский рынок пива на признаки демпинга
Экономика
ФАС проверит российский рынок пива на признаки демпинга
pixabay.com/PD

Москва, 19 августа. Пивоваренные компании получили запрос от Федеральной антимонопольной службы на предоставление информации о ценообразовании, сообщили игроки рынка.

По данным газеты «Коммерсантъ», ФАС намерена изучить, есть ли сегодня на рынке признаки демпинга. Эксперты полагают, что ведомство собирает сведения для того, чтобы определиться с введением минимальной розничной цены на пиво.

Союз российских пивоваров ранее предложил установить минимальную цену на напиток. По мнению бизнесменов, банка пива должна стоить не менее 110 рублей за литр, а напиток в ПЭТ-упаковке — 90 рублей за литр. Стоимость разливного пива, как считают пивовары, должна быть на уровне 85 рублей за литр.

Председатель совета СРП Даниила Бриман утверждает, что на полках магазинов можно обнаружить пиво, розничная цена которого даже не покрывает затраты на производство. При этом себестоимость пива растет, заметил эксперт. По его мнению, в такой ситуации демпинг вредит пивоваренной отрасли.

Врач-психиатр и нарколог Сергей Полятыкин ранее опроверг миф о существовании безвредного алкоголя. Он также отметил, что к алкоголизму может привести употребление 100 мл крепкого алкоголя четыре раза в месяц.

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алкоголь фас торговля пиво демпинг союз российских пивоваров
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