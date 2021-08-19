«Пусть попробуют»: слова Борреля о недопустимости влияния Москвы в Афганистане возмутили МИД РФ

Москва, 19 августа. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об Афганистане.

По его словам, страны коллективного Запада продолжают пытаться контролировать ситуацию в Афганистане даже после вывода военного контингента США из страны. Таким образом он отреагировал на призыв Борреля не допустить усиления влияния России на ситуацию вокруг республики.

«Пусть попробуют не дать», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что МВФ прервал финансовую помощь Афганистану после падения правительства. Валютный транш в 400 миллионов долларов был заморожен.