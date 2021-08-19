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«Пусть попробуют»: слова Борреля о недопустимости влияния Москвы в Афганистане возмутили МИД РФ

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:23
Политика
«Пусть попробуют»: слова Борреля о недопустимости влияния Москвы в Афганистане возмутили МИД РФ
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Москва, 19 августа. Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко прокомментировал заявление главы евродипломатии Жозепа Борреля об Афганистане.

По его словам, страны коллективного Запада продолжают пытаться контролировать ситуацию в Афганистане даже после вывода военного контингента США из страны. Таким образом он отреагировал на призыв Борреля не допустить усиления влияния России на ситуацию вокруг республики.

«Пусть попробуют не дать», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что МВФ прервал финансовую помощь Афганистану после падения правительства. Валютный транш в 400 миллионов долларов был заморожен.

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россия афганистан ес
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