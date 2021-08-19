Фрегат ВМФ РФ «Адмирал Эссен» зашел в Стамбул для участия в выставке IDEF-2021

Стамбул, 19 августа. Российский фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул для участия в выставке вооружений и военной техники IDEF-2021.

В сообщении пресс-службы Черноморского флота РФ говорится, что в ходе мероприятия экипаж корабля продемонстрирует один из современных образцов российского кораблестроения и новые системы вооружений, которыми оснащен «Адмирал Эссен».

Отмечается, что выставка продлится до 20 августа. Свою продукцию на ней представили свыше 1200 оборонных компаний из 53 стран. Всего в мероприятии принимают участие более 150 делегаций из 79 государств.

Ранее сообщалось, что фрегат «Адмирал Эссен» присоединился к корабельной группировке ВМФ РФ в Средиземном море. Он прибыл в регион, чтобы сменить фрегат «Адмирал Макаров», который выполняет задачи в море с мая.