В МЧС прокомментировали завершение поисковой операции на Ключевском вулкане

Петропавловск-Камчатский, 19 августа. Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Камчатскому краю Константин Павлов заявил, что операция по поиску пропавших туристов на Ключевском вулкане была завершена.

По его словам, в ходе поисковой операции в четверг, 19 августа, на высоте 3500 и 3560 метров были найдены тела обоих туристов, сорвавшихся со скалы при восхождении. В настоящее время спасатели решают вопрос о применении вертолета для транспортировки погибших. Другие способы доставки тел невозможны из-за сложного рельефа, большой высоты, крутизны склона и постоянно меняющихся погодных условий.

Информация о том, что двое мужчин упали со склона на Ключевском вулкане, поступила вечером 17 августа. Сообщалось, что одним из погибших может быть депутат городского совета Железногорска. Такими данными поделился вице-спикер ЗакСа Камчатского края Алексей Кулеш. Решением регионального отделения МЧС на место инцидента был направлен вертолет ля поисков скалолазов.