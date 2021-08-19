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Зеленский считает, что с Украиной «в Крым вернется жизнь»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 12:09
Политика
Зеленский считает, что с Украиной «в Крым вернется жизнь»
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 19 августа. Жители Крыма «с радостью примут украинскую власть», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По мнению руководителя государства, с Украиной «в Крым вернется жизнь».

«Ситуация с ментальным возвращением такова: мне кажется, что они поняли, что произошло, увидели, что будет в Крыму без Украины. В целом люди хотят видеть что-то хорошее в будущем. Поэтому никаких ментальных изменений, я уверен, не надо будет проводить», — высказался президент страны в интервью.

Зеленский уверен, что в Крыму «все будут радоваться украинской власти», даже те, кто «в душе с октябрятским значком». Местные жители не считают себя русскими, несмотря на то, что Россия «давно работала информационно с крымчанами», заключил украинский лидер.

Ранее глава Женского политического клуба Елена Маркосян заявила, что Крым фактически стал пограничной территорией между Западом и Востоком, поэтому Украина не должна трогать эту тему. По словам киевской общественницы, Крым стоит костью в горле Запада, так как сейчас Черноморский регион находится перед серьезным выбором — европейский он или нет.

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